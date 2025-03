Zonawrestling.net - TNA: Jacy Jayne sfida Masha Slamovich, ma la campionessa non cede il trono

Leggi su Zonawrestling.net

?Il 27 marzo 2025, durante l’episodio TNA iMPACT, si è svolto un attesissimo match per il TNA Knockouts World Championship tra lain caricae lante. Questo incontro ha segnato il debutto ufficiale diin TNA, dopo il suo sorprendente attacco aavvenuto la settimana prente. La rivalità tra le due è iniziata il 20 marzo, quandoha fatto la sua apparizione non annunciata, aggredendo laalle spalle e dichiarando così le sue intenzioni di conquistare il titolo. Questo attacco ha portato il direttore delle operazioni, Santino Marella, a sancire l’incontro titolato per la settimana successiva, vietando inoltre a Tessa Blanchard, legata agli eventi, di essere presente a bordo ring.#WWENXT's @wwe is in the house! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.