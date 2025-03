Zonawrestling.net - TNA: Hardys in cerca di vendetta, a Rebellion sarà sfida tra coppie di fratelli

La TNA sta iniziando a costruire la card per il prossimo PPV della compagnia, denominato. L’evento si terrà il prossimo 27 Aprile a Los Angeles e ad un mese di distanza stanno emergendo i primi incontri. Uno di questiil match valido per i titoli mondiali di coppia che vedrà unainedita tradi, da una parte i campioni in carica Matt e Jeff Hardy, dall’altra invece Nic e Ryan Nemeth.La miglior coppia diUn match, quello di, che nasce dal tradimento di Nic Nemeth ai danni di Matt Hardy avvenuto a Sacrifice dopo lo Steel Cage Ten-Man Tag Team Match. Un violentissimo attacco ai danni di Matt eseguito assieme al fratello Ryan dopo aver “sigillato” la struttura d’acciaio in modo da prevenire ogni tipo di aiuto. Questa notte l’ex campione mondiale TNA è stato impegnato nel main event di iMPACT contro Leon Slater, un incontro vinto anche grazie ad una leggera distrazione fornita dal fratello.