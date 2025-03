Zonawrestling.net - TNA: Dopo un’assenza di 5 anni, Chavo Guerrero Jr. torna sul ring a iMPACT

Jr. non è soloto su undi TNA, ma lo ha fatto da protagonista, ricordando subito a tutti perché è uno dei veterani più schietti del wrestling.12lontano dae cinque fuori dal, l’ex star della WWE e della WCW ha fatto il suo ritorno e lo ha fatto con grande energia. El Paso is on their feet for @mexwarrior! WATCH #TNAon TNA+: pic.twitter.com/D8XXm2Wobb— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 28, 2025ha fatto squadra con Octagon Jr. e Laredo Kid (gli Aztec Warriors) per affrontare Frankie Kazarian e First Class. El Paso è esplosa quandoha eseguito la sua iconica Frog Splash per ottenere la vittoria, segnando un momento memorabile davanti al pubblico della sua città natale. A FIRED-UP @mexwarrior scores the victory for his team in El Paso!WATCH #TNAon TNA+: pic.