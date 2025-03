Tuttivip.it - “Ti squalificano proprio ora”. Grande Fratello, Zeudi avvisa Lorenzo. E scoppia la bufera (Video)

Negli ultimi giorni all’interno della casa del, le tensioni traDi Palma eSpolverato sono aumentate. Durante una conversazione in giardino con Chiara Cainelli,ha ammesso che, in alcune situazioni, avrebbe potuto essere più astuto e parlare sottovoce, magari nascondendosi sotto il piumone, come avrebbero fatto altri concorrenti. Questa affermazione ha provocato la reazione immediata di, che ha sottolineato: “Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone, potresti essere squalificato per aver tolto il microfono per dire cose che loro non possono sentire”.Tuttavia, questa critica da parte diha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori del reality. Molti utenti sui social media hanno evidenziato come la stessa, insieme all’amica Chiara, sia stata spesso richiamata dalla produzione per aver parlato senza microfono o sotto le coperte.