Thuram | Io Top Player? Spero di si

: Io Topdi si”Vi spiego perchè. Ecco chi mi ha dato consigli importanti.Intervistato da Onze Mondial, l’attaccante dell’Inter, Marcus, ha parlato cosi:TOP 10 ATTACCANTI– “Darti una classifica del genere, a braccio, dei migliori attaccanti del mondo, è troppo ampia. Non posso farlo e non voglio farlo. Ma se attraverso la tua domanda mi stai chiedendo se mi considero uno dei 10 migliori attaccanti del mondo, personalmente, sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Perché? Perché oggi, a 27 anni, sono alla mia terza stagione da centravanti. Sto sviluppando molte cose, ho fatto molta strada. Sto migliorando sempre di più in questa posizione. E sono fortunato a poter dare il mio contributo come numero 9“.MENTALITA’- “Non è possibile essere un grande atleta senza avere un cattivo carattere.