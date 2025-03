Inter-news.it - Thuram: «Io nella top 10? Ascolto i consigli: uno in particolare di Henry!»

si è concesso a una lunga intervista al portale francese Onze Mondial, dove ha parlato del ruolo dell’attaccante e dei suoi idoli, tra questi principalmente.TRA I MIGLIORI ATTACCANTI – Marcussi inserisce in una classifica dei migliori 10 attaccanti al mondo: «Una lista dei dieci attaccanti migliori al mondo? Difficile farla. Se mi chiedete se mi sento tra i migliori 10 attaccanti al mondo dico di sì. Oggi a 27 anni e sono alla terza stagione che gioco nel ruolo di centravanti, miglioro in tanti aspetti e so di poter ancora migliorare da 9. Prendoe ho già parlato con gente come Anelka,e Trezeguet: parlare con loro mi fa risparmiare molto tempo. Una voltami disse: “Se c’è un’azione che ti piace e che padroneggi, devi fare tutto il possibile per ritrovarti in quella situazione, non dobbiamo giocare a caso.