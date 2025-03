Internews24.com - Thuram, il retroscena su Henry: «Mi ha sempre dato consigli! Una volta mi disse che…»

di Redazione, ilsu: «Mi ha! Unamiche.» Le parole di Tikus, intervistato da Onze MondialIntervistato da Onze Mondial, l’attaccante dell’Inter, Marcus, ha parlato cosi di alcunidati da Thierry- «Sì, ho discusso con loro (Anelka, Trezeguet,). Mi hanno. Icambiano a seconda del giocatore e di cosa gli piace fare. Ma una cosa è certa, parlare con questo tipo di giocatori fa risparmiare un sacco di tempo. Una frase forte? Ti direi una citazione di Thierrysul ripetere ciò che ami in campo. Mi diceva: “Se c’è un’azione che ti piace e in cui sei bravo, devi fare tutto il possibile per entrare in quella posizione”. Non dobbiamo giocare a caso, dobbiamo riuscire a creare questa situazione preferenziale”.