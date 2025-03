Thunderbolts* | rivelata la durata finale insieme alle prime previsioni sul box office

Leggi su Cinefilos.it

lasul boxDopo la recente indiscrezione secondo cuidei Marvel Studios avrebbe unadi circa 120 minuti, abbiamo ora la conferma che il prossimo film del MCU avrà unaabbastanza standard di 2 ore e 6 minuti. È stata inoltre fornita anche una prima previsione degli incassi tramite BoxTheory.com. Per ora, il sito stima cheincasserà tra i 67 e gli 82 milioni di dollari nel corso del suo weekend di apertura. Bisogna però tenere presente che manca ancora più di un mese all’uscita, quindi si avrà una previsione molto più accurata una volta che il film avrà raggiunto il tracking.In ogni caso, non sarebbe un cattivo risultato per un film con un budget (relativamente) modesto di 180 milioni di dollari (al netto dei costi aggiuntivi), soprattutto se si tiene conto del fatto cheè un film piuttosto particolare, senza star di primo piano (Florence Pugh e Sebastian Stan sono di gran lunga i nomi più importanti).