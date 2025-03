Quotidiano.net - ’The World of Bansky. Immersive Experience’. L’arte di riflettere

di Anna MangiarottiIl fenomeno, misterioso writer e performer (forse britannico) amatissimo, che ha innalzatodi strada, è fino al 2 giugno, nello spazio espositivo Varesina 204 (nel Milano Certosa District rigenerato) superstar di una mostra come sempre (si comunica) ’non autorizzata’, considerato che lui (si aggiunge) non sopporta i musei:of. The. Nuova esperienza offerta attraverso riproduzioni (sic) di 100 opere, tra cui ’Ozone Angel’, ’Steve Jobs’, ’Napoleon’ e ’Flower Tower. Inoltre, la mostra include una sezione video speciale che svela la storia e i messaggi sociali dietro i famosi murales sparsi per le strade di tutto il mondo. L’obiettivo di Banksy è mettere in luce, attraverso le opere esposte e la sua arte, i problemi che affliggono la società moderna, sensibilizzando il pubblico su temi come il consumismo, la guerra e il potere, con immagini metaforiche, divertenti, provocatorie e di impatto visivo immediato.