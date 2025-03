Dilei.it - The Voice Senior, anticipazioni del 28 marzo: l’ultima occasione per i concorrenti

Siamo pronti per un nuovo appuntamento di The, il programma più amato del venerdì sera? Antonella Clerici, la conduttrice, chiude stasera le cosiddette Blind Audition, quindi si passa poi alla semifinale. Un grande appuntamento, dunque: siamo pronti anche per ritrovare gli amatissimi coach, ovvero Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Le.Thedella puntata del 28Stasera 282025 torna Thecon il sesto appuntamento: condotto da Antonella Clerici, potremo dunque assistere a una serata di grande divertimento e di musica. Questo talent show ha conquistato gli spettatori con la sua formula, autentica e genuina: viene infatti dato spazio alle voci più belle del nostro Paese, agli over 60. Quella di stasera, inoltre, èpuntata in cui vedremo le Blind Audition, ovvero le audizioni al buio, con i giudici di spalle pronti a girarsi solo per la voce che vogliono nella propria squadra.