Movieplayer.it - The Odyssey: Tom Holland in tenuta militare sul set siciliano (FOTO)

Sguardo ravvicinato al costume da soldato della star di Spider-Man, impegnata sull'isola di Favignana, in Sicilia, dove sono in corso le riprese dell'epopea di Christopher Nolan. Nuovedal setdi The. Stavolta tocca alla star di Spider-Man Tomoffrire uno sguardo ravvicinato al costume di scena che indossa sul roccioso set in cui Christopher Nolan sta girando la sua Odissea. Nelletrapelate vediamo il 28enne, insieme al collega Ryan Hurst, inda soldato. Il divo inglese indossa un'armatura metallica di foggia antica che lascia le braccia scoperte, vicino a lui l'equipaggio di quella che sembra essere una trireme greca in stile antico ormeggiata vicino alla riva. Solo ieri erano trapelate ledi Matt Damon, che interpreta Ulisse, protagonista .