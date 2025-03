Movieplayer.it - The Legend of Zelda: svelata finalmente la data d'uscita del film Sony

Leggi su Movieplayer.it

La pellicola, annunciata in pompa magna qualche tempo fa da Nintendo, non aveva ancora unad'confermata, fino ad oggi Il Nintendo Direct di ieri è stato ricco di annunci. La maggior parte di essi riguardava la prossima serie di giochi in arrivo sulla console ibrida portatile Nintendo Switch, ma un clamoroso annuncio ha chiuso lo show. È stata rivelata l'app Nintendo Today! che prometteva grandi novità dai creatori di Super Mario. Sebbene sia sembrato un modo strano di chiudere lo show, sembra che Nintendo non stesse scherzando sul fatto di portare grandi novità sulla sua nuova piattaforma di notizie. Oggi, sull'app Nintendo Today!, ha rivelato alcune grandi novità riguardanti il suo prossimo. Uno dei franchise più popolari di .