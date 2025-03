Game-experience.it - The Legend of Zelda: Il Film, Nintendo ha annunciato la data di uscita ufficiale

haladidell’attesolive-action basato su Theof: arriverà nelle sale il 26 marzo 2027. La notizia è stata diffusa tramite l’appToday, ma senza ulteriori dettagli sulla trama o sul cast. Tuttavia, il progetto ha già generato grande entusiasmo, considerando il successo delle precedenti trasposizioni cinematografiche delle IP, come Detective Pikachu e Super Mario Bros – Il.Come ricordato da VGC, ilsarà prodotto dain collaborazione con Arad Productions e Sony Pictures, con la supervisione di due nomi di spicco: Shigeru Miyamoto, icona della casa giapponese, e Avi Arad, ex chief creative officer di Marvel Entertainment e produttore esperto di adattamenti cinematografici. Alla regia troviamo Wes Ball, noto per la trilogia di Maze Runner e per Kingdom of the Planet of the Apes.