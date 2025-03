Ilrestodelcarlino.it - The Begin, vietato sbagliare. Arriva il Castellana Grotte

Terzo turno di playout di serie A3, per la TheVolley Ancona, che stavolta di sabato (alle 18), dunque domani, torna al PalaPrometeo Estra di Passo Varano per affrontare la Tecbus. I dorici di coach Della Lunga hanno vinto la prima partita contro Brugherio e perso al tiebreak domenica scorsa a Campobasso, un passaggio che non rende certo più facile il cammino degli anconetani in questa post season. La Tecbusha vinto la prima contro Campobasso, ma poi s’è imposta anche a Napoli. Un successo per Ferrini e compagni sarebbe indispensabile, insomma. Certo, che la seconda partita di playout ha lasciato tanto amaro in bocca ai dorici. Una sfida iniziata nel migliore dei modi, ben interpretata dai ragazzi di Dore Della Lunga, che poi però hanno subito il ritorno dei padroni di casa.