Tg News – 28 3 2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Terremoto 7.7 in Birmania, 300 volte più forte di Amatrice– Migranti irregolari in Italia trasferiti nei Cpr in Albania– Usa respingono proposta Putin su elezioni in Ucraina– Premier Meloni: “Infantile dover scegliere tra Usa e Ue”– Papa Francesco in degenza a Santa Marta, migliora nella parola– Tribunale Trieste nega suicidio assistito a malata sclerosi multipla– Torna l’ora legale, Domenica lancette avanti di un’ora– Gallerie d’Italia, in mostra a Napoli la “Dama col liocorno” di Raffaello– Previsioni 3B Meteo 29 MarzomrvUnlimited- Notizie dal mondo