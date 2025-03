Ilrestodelcarlino.it - Tetano, mercoledì open day vaccinale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ausl Romagna promuove nuove sedute vaccinali in libero accesso, quindi senza appuntamento, per proteggersi contro il. Proteggersi è importante perché le spore di questo batterio si trovano nell’ambiente e possono entrare nel corpo attraverso ferite anche banali o inapparenti come una puntura da spina di rosa. A Cesena ope day2 aprile dalle 8.30 alle 12 agli ambulatori vaccinali di piazza A. Magnani 146. Per accedere alle vaccinazioni in altre giornate è possibile prenotare al numero 800002255.