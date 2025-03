Dayitalianews.com - “Tesla Takedown”: la protesta globale contro Elon Musk e la sua azienda

“Smantellare”: questo il messaggio lanciato dal movimento internazionale “”, nato perrela casa automobilistica di. Da quando il miliardario ha dichiarato il suo appoggio a Donald Trump,ha visto un crollo delle vendite, il valore delle azioni in discesa e una serie di boicottaggi globali. Manifestazioni, picchetti e azioni dimostrative si sono moltiplicate negli Stati Uniti, in Francia e persino a Milano, dove Extinction Rebellion ha messo in atto un blitzuna concessionaria.Nasce il primo movimentoIl movimento “” si descrive come un’organizzazione decentralizzata, nata per raccogliere il dissensoe la sua gestione di. La giornata diè fissata per sabato 29 marzo 2025, con eventi previsti in oltre 200 sediin tutto il mondo e quasi 50 solo in California.