Terrore nella villetta Rapinatori come belve anziani picchiati | Tenuti in ostaggio

Quarrata (Pistoia), 29 marzo 2025 – Momenti drammatici, in una abitazione di Santonuovo (Quarrata) giovedì sera intorno alle 20,30 quando due uomini vestiti di nero e incappucciati, armati di pistola, hanno fatto irruzione aggredendo e tenendo sotto scacco la coppia che vi abita. I due coniugi Masci, 72 anni lui e 64 lei, sono stati minacciati e entrambibrutalmente, tanto che la donna è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per i colpi ricevuti alla testa, in particolare a un occhio. L’incursionefrazione quarratina era già iniziata alle 18,30, quando i malviventi sono stati in altre tre villette, dove avevano agito indisturbati perché al momento all’interno non c’era nessuno, portando via gioielli, contanti e altri oggetti di valore. Poi l’ultimo raid, in un’altra abitazione vicina, dove invece i signori Masci erano in casa.