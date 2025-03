Lapresse.it - Terremoto nel Sud-Est asiatico, scossa di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar

nel Sud-Est. Una fortedi7.7 ha colpito la capitale della Thailandia Bangkok, facendo oscillare gli edifici. L’US Geological Survey e il centro tedesco per le geoscienze Gfz hanno affermato che il sisma, rilevato a una profondità di 10 chilometri, ha avuto comeil vicinonel Sud-Est, non sono state segnalate vittimeNon ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. La grande area di Bangkok ospita oltre 17 milioni di persone, molte delle quali vivono in appartamenti di grandi dimensioni. Molti edifici sono stati evacuati durante la. Gli allarmi sono scattati intorno alle 13:30 e i residenti sono scappati dalle scale di condomini e hotel di grattacieli nel centro, densamente popolato.Another angle of the heart-stopping moment.