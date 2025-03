Unlimitednews.it - Terremoto nel Sud-Est asiatico, 7.7 la magnitudo percepita in Myanmar

ROMA (ITALPRESS) – Sciame sismico di forte intensità in. Alle 7.20 italiane una prima scossa di7.7, seguita alle 7.32 da una seconda scossa di5.5, come riporta su X l’Ingv. Le scosse sono state percepite anche in Thailandia e nella provincia cinese dello Yunnan.-Foto screenshot Ingv-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo