Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Myanmar, cascate dai grattacieli in Thailandia: l’acqua delle piscine si rovescia in strada

Una scossa didi magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 chilometri a nord-ovest di Saigang nel centro del Paese. La scossa ha avuto una potenza 300 volte quella deldi Amatrice. I feriti si stanno accumulando ‘in massa dentro e fuori dal principale ospedale di Naypyidaw, la capitale della Birmania. Tantissimi sono curati fuori dal pronto soccorso da mille posti letto. La Giunta militare al potere intanto lancia un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Il sisma è stato avvertito con forza anche in Cina e in. A Bangkok è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione, decine di lavoratori dispersi. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza.L'articolodaiinsiinproviene da Il Fatto Quotidiano.