Terremoto Myanmar 7 7 | i video della catastrofe italiano a Bangkok | ‘Faticavamo a stare in piedi’

Due scosse devastanti in dodici minutiUndi potenza devastante, di magnitudo 7.7, seguito a 12 minuti di distanza da una seconda scossa di 6.4, ha colpito il centro, dove si teme una, con l’Usgs che parla del rischio di ‘migliaia di morti’. Diversi icondivisi sui socialterribile scossa che ha provocato danni imponenti.people escaping the earthquake are hit with a tsunami of water from pool on the top of a building. pic.twitter.com/48Orjrrsuv— AlphaFo? (@Alphafox78) March 28, 2025 Francesco Lenza: ‘Siamo a 900 chilometri ma la scossa è stata fortissima’“È stata una scossa fortissima. Mi stavo facendo la doccia quando ha iniziato a tremare tutto. Faticavamo e rein piedi”. Così a LaPresse, Francesco Lenza, cagliaritano residente da anni nel centro di, in Thailandia, dove è titolare di un negozio di tatuaggi.