Terremoto in Thailandia la testimonianza di un italiano | Vedevamo i grattacieli muoversi

(LaPresse) -“Inizialmente non ho realizzato cosa stesse succedendo, mi sono precipitato con la mia compagna all’ingresso del nostro palazzo e abbiamo notato che, in strada, c’erano persone nel panico,”. Così a LaPresse, Francesco Lenza, cagliaritano residente da anni nel centro di Bangkok, in, dove è titolare di un negozio di tatuaggi. Alle 13.30 ora locale è stata registrata una violenta scossa didi magnitudo 7,7.