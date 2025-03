Liberoquotidiano.it - Terremoto in Thailandia, crolla edificio in costruzione a Bangkok: si scava tra le macerie

Almeno due persone sono morte nel crollo di unin, in, avvenuto durante il forteche ha colpito il Paese. I soccorritori hanno dichiarato che altre sette sono state estratte vive dallee che non è ancora possibile stabilire il numero di operai dispersi. La struttura èta, facendo cadere la gru, durante la scossa di magnitudo 7,7 che ha colpito il Paese. L'epicentro del sisma è stato registrato in Myanmar.