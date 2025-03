Terremoto in Myanmar panico in diretta tv | la reazione degli ospiti in studio – Il video

Leggi su Open.online

Sei persone sedute al tavolo, nellotelevisivo. Improvvisamente inizia a tremare tutto: sedie, oggetti, la telecamera stessa. Un uomo sgrana gli occhi, non capisce cosa stia succedendo. Una ragazza è sull’orlo delle lacrime, si stringe al ragazzo che le sta accanto. In molti provano ad alzarsi e risedersi, ma non si sa davvero cosa fare. Sono arrivate fino a lì, in Thailandia, le due fortissime scosse – di magnitudo 7.7 e 6.4 – che hanno devastato questa mattina ile alcune zone confinanti nella mattina di oggi, venerdì 28 marzo. Solo dopo una trentina di secondi le persone insi accorgono che si sta muovendo tutto, perfino il soffitto. Poi il buio. Proprio a Bangkok, capitale della Thailandia, un grattacielo in costruzione è crollato, intrappolando circa 50 operai al suo interno.