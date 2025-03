Iltempo.it - Terremoto in Myanmar, panico in aeroporto: crolla tutto, folla sulla pista

Ilin, di magnitudo 7.7, ha colpito anche l'di Mandalay: i passeggeri si sono seduti a terrain attessa che il sisma passasse. Anche all'interno dell'edificio ci sono stati grossi danni. Le vittime del sisma potrebbero essere «migliaia». osserva l'agenzia statunitense per le rilevazioni sismiche US Geological Survey. È difficile al momento stilare un bilancio, dato il numero di edificiti. Nei sobborghi di Mandalay, otto persone sono morte nel crollo di un edificio, secondo quanto riferisce il Guardian. Altre tre persone risultano decedute sotto le macerie di una moschea a Taungoo, mentre sempre nella stessa località il crollo del monastero di Wailuwun ha provocato la morte di almeno 5 bambini e un novizio. In Thailandia sono stati confermati tre morti a Bangkok dalle autorità locali, ma sono decine i dispersi a causa del crollo di alcune palazzine.