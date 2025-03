Lapresse.it - Terremoto in Myanmar, Meloni: “Solidarietà a popolazioni colpite”

La premier italiana Giorgiaha espressoal popolo del, dopo ildi magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese causando, per il momento, oltre 140 morti.: “Immagini devastanti”“Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove una forte scossa di, con epicentro in, ha provocato centinaia di morti e feriti”, scrive la presidente del Consiglio in un post su X. “La mia, e quella del Governo italiano, allee il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia”, si legge ancora nel post di. Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove una forte scossa di, con epicentro in, ha provocato centinaia di morti e feriti.