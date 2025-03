Vanityfair.it - Terremoto in Myanmar: le tragiche immagini dopo la scossa di magnitudo 7.7

Erano le 15 e 20 locali, le 7 e 20 del mattino in Italia, quando la Birmania è stata colpita da un sisma avvertito anche in Thailandia e fino in Cina. Particolarmente colpite le zone di Sagaing e Mandalay. A Bangkok è crollato un grattacielo in costruzione