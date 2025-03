Lapresse.it - Terremoto in Myanmar: i precedenti

Il fortedi magnitudo 7.7 (secondo INGV, USGS e CSEM) che si è verificato alle 7.20 orario italiano in, con epicentro a poche decine di chilometri da Mandalay, una città di circa un milione di persone, ha interessato “una zona caratterizzata da una sismicità molto rilevante, lungo la catena himalaiana formatasi dalla collisione tra la placca indiana e quella euroasiatica”, come sottolinea l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un’analisi dell’accaduto.6 terremoti tra il 1930 e il 1956 I terremoti superficiali all’interno dell’arco indo-birmano si verificano prevalentemente su una combinazione di faglie trascorrenti e inverse, tra cui le faglie di Sagaing, Kabaw e Dauki, spiega ancora l’Ingv. Tra il 1930 e il 1956, si sono verificati sei terremoti di magnitudo superiore a 7.