Lapresse.it - Terremoto in Myanmar e Thailandia, magnitudo 7.7: ci sono morti e dispersi

Forte scossa diin. Il sisma di7.7 ha colpito il Sud-Est asiatico facendo oscillare edifici e creando numerosi danni. Colpita anche la capitale thailandese Bangkok dove è crollato un grattacielo in costruzione: il bilancio provvisorio è di 2e oltre 40. L’US Geological Survey e il centro tedesco per le geoscienze Gfz hanno affermato che l’epicentro è stato registrato in, a una profondità di 10 chilometri.in, a Bangkok crolla palazzo in costruzioneLa polizia di Bangkok ha affermato che un edificio di grandi dimensioni in costruzione è crollato. Un video diffuso sui social media mostra il palazzo di 30 piani, con una gru in cima, crollare in una nuvola di polvere, mentre le persone intorno urlano e scappano.