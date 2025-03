Lapresse.it - Terremoto in Myanmar e Thailandia, le immagini della tragedia

Leggi su Lapresse.it

indi magnitudo 7.7. Numerosi danni sono stati registrati a Bangkok, capitale thailandese, dove è crollato un grattacielo di 30 piani in fase di costruzione. Il bilancio momentaneo è di due morti e oltre 40 dispersi. L’epicentro del sisma è stato registrato in, a una profondità di 10 chilometri.in, giunta militare dichiara Stato di emergenzaIntanto la giunta militare al potere nel– Paese attualmente in guerra civile – ha dichiarato lo stato di emergenza in sei regioni e Stati. Il premier indiano Narendra Modi, invece, ha annunciato di essere pronto a fornire assistenza ai territori colpiti dalla catastrofe naturale. Concerned by the situation in the wake of the Earthquake inand Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone.