Lapresse.it - Terremoto in Myanmar, crolla un tempio buddista nello Stato Shan

Il fortedi magnitudo 7.7 che ha colpito ilha provocato il crollo di unnel territorio dello. Il momento del crollo èripreso in un video diffuso sui social. La scossa è stata avvertita anche in Thailandia. A Bangkok almeno 43 persone risultano disperse dopo il crollo di un palazzo in costruzione.