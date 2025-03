Quotidiano.net - Terremoto in Birmania: scossa di magnitudo 7.7. Trema anche Bangkok, panico ed edifici evacuati

Roma, 28 marzo 2025 – Unadidi7.7 ha colpito la(odierna Myanmar), con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. Laè stata avvertita con forza, capitale della Thailandia. In Myanmar, lasismica ha colpito a 16 chilometri a nord-ovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, intorno alle 12:50 ora locale (l’alba in Italia), secondo le rilevazioni più dettagliate del Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS). Ilè stato avvertito fortemente in tutta la Thailandia settentrionale e centrale, e poi nel sud,nella capitale, dove i residenti sono corsi in strada mentre glivano. Secondo l'agenzia per i terremoti di Pechino, sono state avvertite scossenella provincia sud-occidentale dello Yunnan.