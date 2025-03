Quotidiano.net - Terremoto in Birmania: crolla grattacielo a Bangkok, 43 lavoratori dispersi

Leggi su Quotidiano.net

Ildi magnitudo 7.7 che ha avuto come epicentro la, ha provocato il crollo di undi 30 piani in costruzione a, dove circa 43sonosotto alle macerie, dalle quali è stato finora recuperato un solo corpo. Diversi operai sono stati tratti in salvo mentre altri risultano ancora, fanno sapere i servizi medici thailandesi, citati dal Guardian. Sui media sono apparse immagini in diretta del crollo dell'edificio. Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza a, ha affermato il primo ministro, Paetongtarn Shinawatra. Sono stati segnalati danni agli edifici in tutta