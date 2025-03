Secoloditalia.it - Terremoto in Birmania: 144 morti accertati, ma si teme la catastrofe. La vicinanza di Meloni: scene devastanti (video)

Potrebbero essere “migliaia” le vittime deldevastante di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud est asiatico, con epicentro nella parte centrale del Myanmar. L’ultimo bilancio ufficiale, purtroppo provvisorio, parla di almeno 144e 732 feriti, secondo quanto riferisce l’agenzia Xinhua. Il tragico sisma è stato avvertito in Cina e in Thailandia, con conseguenze drammatiche anche a Bangkok dove un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato come sfarinato al suolo. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano. Almeno 10 le vittime e 100 dispersi nella capitale thailandese. L’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Una seconda scossa di magnitudo 6.