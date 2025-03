Tpi.it - Terremoto di magnitudo 7.7 nel Sud-est asiatico: “Molte vittime” in Myanmar, a Bangkok almeno 43 operai sotto le macerie di un grattacielo

Leggi su Tpi.it

Un forte7.7 – ha provocato gravi danni nel Sud-Estnella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 marzo (quando in Italia erano le 7.20 del mattino). Un ospedale di Naypyidaw, la capitale del, è stato dichiarato “area con”. A, capitale della Thailandia, il sisma ha provocato il crollo di undi 30 piani in costruzione, dove ci sarebbero43 lavoratori dispersile.Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)– 7.7 quake hit near Mandalay/– Hundreds of homes collapsed (variouscities)– Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in– USGS predicts thousands of people dead(clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg— Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025L’epicentro è stato localizzato in un punto a 16 chilometri a nord-ovest da Sagaing, città di 300mila abitanti nel centro del, a una profondità di 10 chilometri nelsuolo.