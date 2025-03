Tpi.it - Terremoto di magnitudo 7.7 nel Sud-est asiatico: epicentro in Myanmar, a Bangkok almeno 43 operai sotto le macerie di un grattacielo

Leggi su Tpi.it

Un forte7.7 – ha provocato gravi danni nel Sud-Estnella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 marzo (quando in Italia erano le 7.20 del mattino). Per il momento non si ha notizia di nessuna vittima accertata, ma a, capitale della Thailandia, il sisma a ha provocato il crollo di undi 30 piani in costruzione, dove ci sarebbero43 lavoratori dispersile.L’è stato localizzato in un punto a 16 chilometri a nord-ovest da Sagaing, città di 300mila abitanti nel centro del, a una profondità di 10 chilometri nelsuolo. Dieci minuti dopo c’è stata una scossa di assestamento, di6.4, anche questa convicino a Sagaing.Le scosse sono state avvertite anche nella provincia sud-occidentale dello Yunnan, in Cina.