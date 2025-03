Laprimapagina.it - Terremoto di Magnitudo 7.7 colpisce la Birmania: danni gravi e vittime

Leggi su Laprimapagina.it

Una potente scossa didi7.7 ha colpito la, con l’epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. L’annuncio è stato dato dall’Istituto Geosismico degli Stati Uniti (USGS). Tra le località maggiormente colpite, Taungoo ha registrato il drammatico intrappolamento di una ventina di bambini sotto le macerie di un monastero. A Mandalay, numerosi edifici sono crollati, come confermato dalle fonti della protezione civile locale.La premier thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha interrotto una visita ufficiale a Phuket per convocare una “riunione urgente” e dichiarare lo stato d’emergenza dopo il sisma. Particolarmente grave il crollo di un edificio in costruzione di 30 piani, che ha intrappolato 43 operai nel cantiere situato nella parte nord della città.