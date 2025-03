Quotidiano.net - Terremoto devastante in Birmania: scossa di 7.7 con epicentro vicino a Saigang

Unadi7.7 ha colpito la, cona 16 km a nord-ovest di, nel centro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. Laè stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia, e nella Cina sud occidentale. Il sisma birmano ha avuto origine a 10 km di profondità alle 14.20, ora locale, le 7.50 italiane, precisa l'Usgs. Non c'è ancora notizia di vittime ma i danni sono ingenti, anche ai templi storici. Fonti giornalistiche Afp a Naypyidaw, capitale della, hanno detto che le strade sono state piegate dalla forza tellurica e molti edifici hanno subito forti danni. Il sisma è stato avvertito in modo netto anche nella provincia cinese dello Yunnan, al confine con la, in base a quanto riferito dal network statale Cctv.