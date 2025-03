Quotidiano.net - Terremoto catastrofico in Myanmar, news live. Crolla grattacielo a Bangkok: 80 dispersi

, 28 marzo 2025 – Si prevede un bilancio di vittimeper ildi magnitudo 7.7 che oggi, intorno a mezzogiorno (ora locale), ha colpito il(l’ex Birmania). L’epicentro nella regione di Sagaing nel centro del Paese. Al momento i morti segnalati sono una ventina. Ma l'ospedale della capitale amministrativa Naypyidaw, preso d’assalto dai feriti, ha parlato di “feriti in massa”. La scossa ha impattato anche nella vicina Thailandia. Nella capitaleto unin costruzione. Ci sono almeno 80. Anche in Vietnam, Laos e Cina il sisma è stato avvertito nettamente. Rescue workers stand near the debris of a construction site after a building collapsed inon March 28, 2025, following an earthquake. A powerful earthquake rocked centralon March 28, buckling roads in capital Naypyidaw, damaging buildings and forcing people to flee into the streets in neighbouring Thailand.