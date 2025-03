Terremoto a Myanmar Crolla un grattacielo in Thailandia | 43 operai fra le macerie

Leggi su Ilfaroonline.it

Trema la terra a, dove fortissimodi magnitudo 7.7 della Scala Richter ha colpito oggi la parte centrale. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia.Il sisma è stato avvertito anche in, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Giornalisti dell’Afp a Naypyidaw, capitale dell’ex Birmania, hanno visto strade divelte dopo la scossa e pezzi di cornicioni dei palazzi nelle vie.Scossa anche intra leAvvertito con forza anche a Bangkok, il premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato la convocazione di una “riunione d’emergenza” del governo.