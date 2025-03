Thesocialpost.it - Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 3.7 in serata. Tanta paura tra la popolazione

Unadiè stata avvertita chiaramente in diverse zone della Puglia nelladi oggi, venerdì 28 marzo. L’evento sismico si è verificato alle 20:26 e, secondo le stime preliminari dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto unadi 3.7 e una profondità di 4 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a Mileto, nella provincia di, un’area già nota per la sua attività sismica.Ilè stato percepito in diverse località, soprattutto quelle più vicine all’epicentro. Numerosi residenti hanno segnalato di aver avvertito un tremore improvviso, accompagnato, in alcuni casi, da un lieve boato. Molti cittadini si sono affrettati a condividere la loro esperienza sui social network e a chiedere informazioni ufficiali sull’accaduto.