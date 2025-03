Lapresse.it - Terremoto a Bangkok, l’italiano che gira il mondo in vespa: “Grattacielo ha oscillato per un minuto”

Durerà ancora per giorni la conta dei danni e soprattutto il triste aggiornamento del bilancio delle vittime delin Myanmar e Thailandia, di magnitudo 7.7. Mentre i soccorritori sono a lavoro alla ricerca di sopravvissuti tra coloro che ancora risultano dispersi: diversi testimoni raccontano i drammatici momenti in cui la terra ha tremato sotto i loro piedi.Ilario Lavarra: “Tanta paura,haper un”“Ero fuori con una mia amica, stavamo bevendo qualcosa in un bar della Downtown diquando abbiamo sentito una grossa scossa, sarà durata almeno un. Essendo qualcosa di nuovo lì, nessuno ha reagito, c’era molta incredulità. La parte saliente è avvenuta nel mentre: davanti al bar, un grossoche per unha continuato a oscillare pesantemente”.