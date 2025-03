Tvzap.it - Terremoto 7.7, operai sotto le macerie: la situazione (VIDEO)

Un potenteè stato registrato oggi, venerdì 28 marzo 2025, alle 12:50 ora locale. L’Istituto Geosismico Statunitense (USGS) ha registrato una prima scossa molto potente di magnitudo 7.7 ed una seconda scossa di assestamento di magnitudo 6.4, avvenuta circa 12 minuti dopo il primo sisma. Ilha generato panico tra i residenti e causato danni significativi agli edifici. A distanza di molti chilometri dall’epicentro, un grattacielo è crollato e alcunisono finitile. (Continua.)Leggi anche: Grattacielo in fiamme in pieno centro, persone in fuga: cos’è successoLeggi anche: Figlio dell’attore arrestato per aver ucciso e fatto a pezzi un medicoPotentedi magnitudo 7.7:leOggi, venerdì 28 marzo 2025, è stato registrato undi magnitudo 7.