Unlimitednews.it - Terremoto 7.7 in Myanmar, le vittime potrebbero essere migliaia

ROMA (ITALPRESS) –” lea seguito del sisma di magnitudo 7.7 che visto come epicentro il. E’ l’allarme lanciato dall’agenzia statunitense per le rilevazioni sismiche US Geological Survey.E’ difficile al momento stilare un bilancio, dato il numero di edifici crollati. Secondo i primi resoconti, sono almeno 25 i morti accertati. Gli aeroporti di Mandalay e Naypyidaw sono stati gravemente danneggiati, mentre, nei sobborghi di Mandalay, otto persone sono morte nel crollo di un edificio, secondo quanto riferisce il Guardian.Altre tre persone risultano decedute sotto le macerie di una moschea a Taungoo, mentre sempre nella stessa località il crollo del monastero di Wailuwun ha provocato la morte di almeno 5 bambini e un novizio. In Thailandia sono stati confermati tre morti a Bangkok dalle autorità locali, ma sono decine i dispersi a causa del crollo di alcune palazzine.