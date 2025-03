Ternitoday.it - Ternana, rush finale con oltre 600 tifosi al Porta Elisa: dubbio Cicerelli per le Fere

Leggi su Ternitoday.it

Quindici punti in palio per aggiudicarsi la volata traed Entella. La prossima tappa del campionato è fissata aldi Lucca per la compagine di Ignazio Abate, reduce dal pareggio contro il Perugia che ha provocato qualche mugugno nella tifoseria. Sostenitori che hanno risposto.