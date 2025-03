Lanazione.it - Tenta rapina in via Mentana l’operaio che fa i lavori in casa

Leggi su Lanazione.it

Condannato per l’aggressione in una villetta di viail 27 luglio 2023. Di notte. Ad entrare in azione era stato un operaio che aveva effettuato alcuninella proprietà della donna che viveva lì insieme alla figlia ancora minorenne. Il 40enne, originario della Sardegna ma residente a Siena, ieri non era in aula. Doveva rispondere ditae di lesioni, anche nei confronti dell’anziana madre della proprietaria che aveva trovato la forza di saltargli addosso per difendere la figlia mentre questa intanto cercava di mandarlo fuori. Il pm Niccolò Ludovici, dopo che è stato ascoltato l’ultimo testimone, aveva chiesto al collegio presieduto da Simone Spina la condanna a 6 anni e 500 euro di multa. Quando dopo un’ora di camera di consiglio i giudici sono rientrati in aula hanno letto il verdetto: 4 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per