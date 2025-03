Isaechia.it - Temptation Island, Alessandra De Angelis per la prima volta parla del recente aborto volontario: “Ero rimasta incinta del mio quinto figlio…”

Leggi su Isaechia.it

È diventata mamma del suo quarto bebè a Ottobre 2023De, ex protagonista di, il reality delle tentazioni al quale aveva partecipato insieme a Emanuele D’Avanzo, oggi suo marito nonché papà dei suoi quattro bambini, Beatrice, Enea, Adria e Ascanio.Di, nel rispondere ad alcune domande dei suoi follower,si è lasciata andare a una delicata confessione. Sei mesi dopo la nascita del quarto bimbo e del quarto parto cesareo eradelfiglio. A malincuore, ha scelto di interrompere la gravidanza.meride embed="25897"In una storia Instagram, l’ex volto del docu reality ha spiegato i motivi di questa scelta dolorosa:Ho sempre pensato che non era giustorne. Non ne ho mai avuto il coraggio né tantomeno la forza.