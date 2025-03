Ilgiorno.it - Tempo di bilanci per gli avisini: "Milletrecento donatori in più. Possiamo aiutare altre regioni"

Leggi su Ilgiorno.it

Un fiume di sangue di quasi 13.500 litri. È il sangue donato dailecchesi dell’Avis, l’Associazione dei volontari italiani del sangue. Gli oltre 15.200dei diversi gruppo comunali del sodalizio, in un anno hanno effettuato complessivamente quasi 30mila donazioni di sangue: 25mila di sangue intero, 4mila di plasma. Sono 1.500 donazioni in più rispetto all’anno precedente. Tante, più che sufficienti per soddisfare il bisogno dei pazienti che necessitano di trasfusioni in provincia di Lecco, a cui basterebbero 12mila donazioni. Il sangue in più ovviamente non viene buttato, serve per curare pazienti di posti dove invece il sangue non è mai abbastanza: Milano soprattutto, poi il Lazio e la Sardegna. Oltre alla donazioni di sangue, crescono anche i tesserati: 1.300 nuovinel 2024, rispetto ai 1.