Calciomercato.it - Tegola UFFICIALE: lesione muscolare, salta la semifinale di Coppa Italia

Leggi su Calciomercato.it

Si ferma il titolarissimo della difesa, dopo gli impegni con la propria nazionale. Un guaio per nulla indifferente per la squadraIl verdetto degli esami non ha lasciato alcun dubbio. Il calciatore sarà costretto are ladi andata diladi(LaPresse) – Calciomercato.it“A seguito del fastidioaccusato con la propria nazionale, i controlli medici hanno evidenziato unadi basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario dell’Empoli”. Una brutta, dunque, per gli azzurri che dovranno fare a meno di uno dei pilastri della squadra, Ardian Ismajli, per le prossime partite.Il centrale salterà chiaramente la sfida di domani contro il Como, ma non ci sarà nemmeno in, contro il Bologna, nelladi andata.